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Seralar alevlere teslim

’nın Serik ilçesinde hurda malzemelerin depolandığı alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın hızla yayıldı. Hurdalığın yanı sıra bir ahşap deposu ve 3 sera zarar gördü

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Seralar alevlere teslim
Antalya'nın Serik ilçesinde Kadriye Kavşağı Kayaburnu Mahallesi girişindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki plastik malzemelerin bulunduğu hurdalığa, bambu ağaçlarının olduğu depoya ve plastik seralara sıçradı.

8 ARAÇ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracıyla Serik Belediyesi'ne ait 3 arazöz sevk edildi. Hurdalıkta plastik malzeme bulunması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

CAN KAYBI OLMAMASI TESELLİ OLDU
YANGIN yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında plastik malzeme hurdalığı tamamen yanarken, bambu ağaçlarının bulunduğu depo ve 3 plastik serada da maddi hasar oluştu.
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Seralar alevlere teslim
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