Seralar alevlere teslim

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Antalya'nın Serik ilçesinde Kadriye Kavşağı Kayaburnu Mahallesi girişindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki plastik malzemelerin bulunduğu hurdalığa, bambu ağaçlarının olduğu depoya ve plastik seralara sıçradı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracıyla Serik Belediyesi'ne ait 3 arazöz sevk edildi. Hurdalıkta plastik malzeme bulunması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.YANGIN yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında plastik malzeme hurdalığı tamamen yanarken, bambu ağaçlarının bulunduğu depo ve 3 plastik serada da maddi hasar oluştu.