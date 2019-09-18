Sokakta şenlik sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından haftada üç gün Atatürk Caddesi ve Kapalı Yol'da eş zamanlı başlatılan bando ve kortej yürüyüşü ile Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen dans gösterileri ve akrobasi şovları yoğun ilgi görüyor. ATSO'nun turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, akşam ticaretini canlandırmak ve şehir turizmini desteklemek için ilkini düzenlediği etkinlikler büyük ilgi görüyor.Çarşamba, cuma ve cumartesi günleri düzenlenen ve yaklaşık 3 saat süren etkinlikler, kent merkezine doping etkisi yaparken, esnafın da yüzünü güldürüyor. Kentin ana caddelerinde bando eşliğinde yürüyen çizgi film karakterleri ve akrobatlar, şovlarınaATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın kent merkezinin yılın 12 ayı canlı ve hareketli olması gerektiğini vurguladı. Çetin, "Antalya olarak bu yıl 16 milyon turist ağırlayacağız. Ama maalesef turistleri kent merkezine çekemiyoruz. 'Sokakta Şenlik Var' etkinliklerimizde gördük ki, vatandaşlar çocuklarıyla beraber kent merkezine iniyor. Otelden çıkan turistler, keyifle vakit geçiriyor" dedi.