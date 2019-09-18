Troya Antalya’ya geldi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında 'Troya' epik operası sahnelendi. Sanat yönetmenliğini Devlet Opera, Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın üstlendiği ve 5 bin yıllık Troya efsanesinin sahneye taşındığı opera, Antalya EXPO'da sergilendi.İlyada destanını, yaşandığı Anadolu'nun kadim değerine ve görkemine yakışır bir dekor, ışık, ses, görüntü, renk, müzik ve dansın büyüsü ile sahneye taşıyan eserde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile ünlü balet Tan Sağtürk aynı sahnede seyirci ile buluştu.Bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Artun Hoinic'e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz'a, koreografisi ise Volkan Ersoy'a ait eserde, orkestra, koro ve balede aynı anda 300 sanatçı yer aldı. Etkinlikte, Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçısı Bora Acar Zöngür de engelsiz dans gösterisi sundu. Opera, izleyenlerden büyük beğeni topladı.