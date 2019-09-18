Turist sayısı 12 milyon

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TURİZMDE bu yıl 16 milyon turist hedefleyen Antalya, adım adım hedefe ilerliyor. Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla 1 Ocak-16 Eylül döneminde 12 milyon 80 bin 308 turist geldi. Kente gelen yabancı turist sayısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 17'lik artış kaydedildi. En çok turist gelen ülkeler bakımından incelendiğinde ise Rusya ilk, Almanya ikinci sırada yer aldı. 1- 16 Eylül günleri arasında ise kente 1 milyon 200 bin 386 turist geldi.Turist sayısındaki bu artış yüz güldürürken, turizm gelirinin şehre yansımaması ise düşündürüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, son olarak 'sızlanmak turist getirmez' diyerek, esnafın kendine çeki düzen vermesi gerektiğini vurguladı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ise turistin kent merkezine inmemesinin en büyük nedeninin 'her şey dahil' sistemi olduğunu açıkladı.Dere, "Turistin şehre gelecek vakti yok. Uyumadığı sürece syemek yiyor. Yeme içme üzerine kurulu bir sistem var" dedi. Rehberlere yüklenen Dere, "Eğer turist rehberleri 'çarşıya inmeyin, çarşıda mallar sahte, sizi dolandırırlar, can güvenliğiniz yok' gibi söylem kullanıyorlarsa, bu vatan hainliğine girer" dedi. Bazı hataların da esnaftan kaynaklandığını dile getiren Dere, "Bizim etiket koyma zorunluluğumuz var. Kaliteli mal satmamız gerekiyor, satarken de fahiş fiyat koymamamız lazım. Bunları sağladıktan sonra turist şehre gelir" dedi.