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Zirvede eğlence rekor kırıyor

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Zirvede eğlence rekor kırıyor
ANTALYA'NIN turistik bölgesi Tekirova sınırlarındaki Tahtalı Teleferik, binlerce doğa tutkununu 12 dakikada 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'na taşıyor. Teleferikle gerçekleşen yolculuk süresince Phaselis, Olympos Antik Kenti, Üç Adalar'ın yanı sıra Antalya ve Kemer'in muhteşem manzarasını da izleme fırsatı yakalanıyor. Gün doğumu ve gün batımına özel turların düzenlendiği zirve, yazın serin bir havanın etkisinde olurken, kışın ise beyaza bürünüyor. Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, 2018'i 306 bin ziyaretçi sayısıyla tamamladıklarını, 2019 hedeflerinin 330 bin ziyaretçi olduğunu söyledi. Gümrükçü, "13 Eylül itibarıyla 260 bin 854 kişiyi zirveye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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Zirvede eğlence rekor kırıyor
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