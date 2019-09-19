BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 6 ay önce boşandığı eşi N.S.'nin 21 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. 4 çocuk annesi 48 yaşında Ayşe Seyidoğlu, hastaneden çıkar çıkmaz olayın yaşandığı yere gelerek, gözyaşı dökerek o anları anlattı. Ayşe Seyidoğlu, "Bıçaklandığımda 'öldüm' diyerek şehadet getiriyordum. O da benim öldüğümü zannedip kaçtı" dedi. 30 yıllık evliliği boyunca kendisi ve çocuklarının şiddet ve hakarete maruz kaldığını anlatan Ayşe S. geçen yıl anneler gününde de ölümden döndüğünü söyledi.Yaptığı şiddetin polise duyulmaması için kızı ve kendisini tehdit ettiğini anlatan Ayşe Seyidoğlu, "Anneler gününde Önce kızımın, sonra benim boğazıma bıçak dayadı. Beni zor elinden aldılar. Bana dönüp, 'anneler günü hediyesi olsun' dedi. O gün ayrılmaya karar verdim" dedi. Boşanma sürecinde de eşinden baskı ve tehdit aldığını dile getiren Seyidoğlu, izini kaybettirmek için ise 1.5 yıl önce Antalya'ya taşındıklarını kaydetti. Olay günü yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Seyidoğlu, "İşe gitmek için evden çıktım. Servis bekleme yerime ilerlerken birisi arkamdan ağzımı kapatıp beni bıçaklamaya başladı. Hiçbir şey söylemedi karnıma bıçağı vurmaya devam etti" dedi.Boğazını kavrayınca keseceğini anlayarak eliyle engellediğini dile getiren Seyidoğlu, "Beni yere itti bıçaklamaya devam etti. Bende artık öldüm diyerek şehadet getiriyordum. Sonra öldüğümü zannedip bırakıp kaçtı" diye konuştu. Yaşamasının gerçekten bir şans olduğunu anlatan Ayşe Seyidoğlu, "Böyle insanları ya idam etsinler, ya da içeriden çıkamasın. Bu ilk değil son da olmayacak. Bize yardım etsinler" dedi. 13 Eylül'de yaşanan olaydan sonra gözaltına alınıp mahkemece tutuklanan N.S.'nin ifadesinde bir anlık sinirle istemeden bıçakladığını söylediği öğrenildi.