Denizlere engel yok

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Beyaz Baston Derneği'nin 2011 yılında başlattığı, Ruhun Yelkenleri Projesi ekibi, Akdeniz rotasının ikinci durağında Antalya'ya ulaştı. Proje ile farklı deniz rotalarında yelkenli ve yatlar ile engelli bireyleri keşif ve dünya gezilerine çıkıyor. Marmaris'ten Antalya'ya 'Leydi Sophie' yatı ile gelen Ruhun Yelkenleri ekibini, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri ve projeye destek olan sivil toplum kuruluşları çiçeklerle karşıladı.Rusya, Letonya, Ermenistan ve İsveçli katılımcıların yer aldığı ekibin Akdeniz rotasına, Antalya'dan görme engelli Ahmet İrdel katıldı. Akdeniz rotası, Mersin ve Kıbrıs'ın ardından Mısır'a ulaşarak son bulacak. Projenin Antalya etabı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi. Projenin öncüsü Rusya Beyaz Baston grubundan Oleg Kolpashchikov, "Denizler bu projemiz ile tüm engellilerimiz için engelsiz hale geliyor. Engelliler neler yapabileceklerini görerek büyük bir şans yakalıyor" diye konuştu.