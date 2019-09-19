Futbol aşkı kazandırdı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, 2004 yılında 'Hayal et yeter' sloganıyla yola çıkan eski futbolcu Metin Maden, kurduğu Spordem firmasıyla Türkiye ve dünyanın çeşitli spor kulüplerinin forma ihtiyacını karşılıyor. Maden, profesyonel futbol hayatını bıraktıktan sonra forma aşkını bırakamadığı için bu işe yöneldiğini söyledi.Almanya, Katar, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin birinci ve ikinci lig takımlarına forma üreten Maden, "Antalya merkezli firma olarak Türkiye'de önemli sayıda firmanın spor malzeme ihtiyacını karşılıyoruz. Spor hayatından edindiğim tecrübeler sayesinde Türk sporunun ve sporcu başarısının artmasına yenilikçi, gençleri spora özendirici özel ürünlerle katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.