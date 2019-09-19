Karaciğeri ile babasına can oldu

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ANTALYA'DA Hepatit-B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Ömer Tok (57), oğlu Hakan Tok'tan (28) nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. İki gün yoğun bakımda kalan Ömer Tok, 27 gün sonra taburcu edildi. Ömer Tok, "Karaciğer nakli olmak için 18 ay önce sıraya yazıldım. Son dönemde günlerim çok zor geçiyordu. İmdadıma ailem yetişti. Testlerde oğlumun kan ve doku uyumlu olduğu tespit edildi. Yeniden yaşama döndüm" dedi. Hakan Tok ise Karaciğerimin bir parçasını vermek benim görevimdi, onu yerine getirdim. Gerekirse babama canım feda" diye konuştu.