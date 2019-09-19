Korkuteli’nde rüşvet isyanı

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ANTALYA'NIN Korkuteli Belediye Başkanı MHP'li Ömer Niyazi İşlek, belediyenin borç yükünü açıkladı. Göreve geldiklerinde devraldıkları borcu 49 milyon lira olarak açıkladıklarını hatırlatan İşlek, "Ancak Bu borç içinde faizler girilmemiş. Kanun ve mevzuat eksikliğinden hatalar yapılmış. Gerçek toplam borç yükümüz 59 milyon 83 bin lira seviyesindeydi" dedi. İşlet, 5.5 aylık sürede borcu 55 milyon 487 bine indirdiklerini açıkladı.Rüşvetle mücadele edeceğinin de altını çizen İşlek, "Bir kişi rüşvet teklif etti, odamda gereğini yaptım. Eski düzende böyleydi diyor. Geçmişi de zan altında bırakıyor. Ben buranın geçmiş Belediye başkanlarını da korumak zorundayım. Güya daha önceki belediye başkanlarının göz yumduğu bir işmiş. Onun beyanı, ben bilmiyorum" dedi. Korkuteli'nde önceki dönem belediye başkanı İyi Partili Hasan Gökce, milletvekili olmak için belediye başkanlığından istifa etmişti. Gökce'nin ardından ise daha sonra Saadet Partisi'nden başkanlığa aday olan Hasan Ali İrban başkanlık yapmıştı. Milletvekili adayı yapılmayan Gökce ise Büyükşehir şirketi EKDAĞ'ın başına getirilmişti.Daha önce 2023'te yapılacağını açıkladığı Kapalı Hayvan Pazarı projesini öne çektiklerinin müjdesini de veren İşlek, "4 milyon liralık borçlanma yetkisi ile projeyi öne aldık. İnşallah 1 Aralık'a kadar işe başlanacak. 1 Nisan'a kadar tamamlanacak. Ege ve Akdeniz'in en iyi, en modern tesisi olacak" dedi. Başkan İşlek, sürgün iddialarına da sert çıktı. İşlek, "Belde sorumluluğu sürgün değildir" ifadelerini kullandı.