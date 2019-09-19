Kümeste dehşeti yaşattı

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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde evinin önünde oturan Zeynep Çıldır'ı (91) kümese sokan erkek şüpheli, başına çekiçle vurduğu yaşlı kadının kolundaki altın bileziği alarak kaçtı. Kafatasında 2 kırık tespit edilen Çıldır yoğun bakıma alınırken, saldırgan aranıyor. Olay, Eski Cami Mahallesi'nde yaşandı. Tek başına yaşayan Zeynep Çıldır, evin önünde otururken yanına yaklaşan erkek şüpheli, adres sorma bahanesiyle kadını arka tarafa götürdü.Zeynep Çıldır'ı buradaki kümesin içine sokan şüpheli, bulduğu bir çekicin demir kısmıyla kadının başına vurdu. Zeynep Çıldır yere yığılırken, saldırgan, kadının kolundaki altın bileziği alıp kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kumluca Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alınan Çıldır'ın kafatasının iki ayrı noktasında kırık tespit edildiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın yaşlı kadını evin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yürümekte zorlanan yaşlı kadının şüphelinin arkasından kümese doğru yürüdüğü görülüyor.