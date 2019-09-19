Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Serik’te kabus sürdü

’te kabus sürdü

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Serik’te kabus sürdü
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Bir gün önce depo ve seraların alevlere teslim olduğu ilçede yangın kabusu sürdü. Bu kez yangın Kozan Mahallesi Gökveliler mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yangına karadan ve havadan müdahaleye başlatıldı.

13 HEKTAR YANDI
Bölgeye 8 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Yangın, saat 18.00 sıralarında, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Geniş alanda etkili olan yangının, rüzgar nedeniyle yeniden başlama ihtimali üzerine önlem alındı. Yangında yaklaşık 13 hektarlık alan zarar gördü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Serik’te kabus sürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN