Serik’te kabus sürdü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Bir gün önce depo ve seraların alevlere teslim olduğu ilçede yangın kabusu sürdü. Bu kez yangın Kozan Mahallesi Gökveliler mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yangına karadan ve havadan müdahaleye başlatıldı.Bölgeye 8 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Yangın, saat 18.00 sıralarında, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Geniş alanda etkili olan yangının, rüzgar nedeniyle yeniden başlama ihtimali üzerine önlem alındı. Yangında yaklaşık 13 hektarlık alan zarar gördü.