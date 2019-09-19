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Teleferikle muz hasadı

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Teleferikle muz hasadı
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde muz üretimiyle bilinen Muzkent Mahallesi'nde, denize bakan dik yamaçlarda yetişen yerli muzun hasadına başlandı. Muz üreticileri sulama ve hasat için 70 derece diklikte olan yamaçlara teleferik ile çıkıyor. Muz üreticisi Hasan Yılmaz, yaklaşık 20 dakika süren zorlu arazi koşullarını aşarak arazisine ulaşıyor. Muz bahçesinde ağaçların bakımlarını yapan Yılmaz, olgunlaşan muz dallarını kesip, deniz seviyesindeki teleferiğe yükleyerek yaklaşık 200 metre yükseklikteki diğer tepeye ulaştırıyor.

3 GÜNDE BİR YOLCULUK
Bahçesini sulamak zorunda olduğunu ve en azından 3 günde bir bu yolculuğu yapmak zorunda olduğunu belirten Yılmaz, "Muz üretimi teleferik olmadan önce daha da zordu" dedi.
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Teleferikle muz hasadı
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