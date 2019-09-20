Akrep 3 eksikle çalıştı

SÜPER Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da çalışma temposu artırıldı. Kırmızıbeyazlılarda sakatlıktan dönen Amilton da takıma dahil olup çalışmaya katıldı.
Sakatlığı devam eden Doğukan Sinik ve ameliyat olan Harun Kavaklıdere ile annesi vefat ettiği için ülkesine giden Gerson Dala'nın dışında kımızı-beyazlılarda eksik bulunmuyor.
HAKEM GENÇERLER
Yarın 15.00'te İstanbul'da başlayacak Kasımpaşa- Antalyaspor maçında hakem Koray Gençerler
düdük çalacak. Antalya'nın 5, Paşa'nın ise 1 puanı bulunuyor.