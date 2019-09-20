Akrep 3 eksikle çalıştı

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da çalışma temposu artırıldı.Sakatlığı devam eden Doğukan Sinik ve ameliyat olan Harun Kavaklıdere ile annesi vefat ettiği için ülkesine giden Gerson Dala'nın dışında kımızı-beyazlılarda eksik bulunmuyor.Yarın 15.00'te İstanbul'da başlayacak Kasımpaşa- Antalyaspor maçında hakemdüdük çalacak. Antalya'nın 5, Paşa'nın ise 1 puanı bulunuyor.