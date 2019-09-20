Alihan yaşama tutunamadı

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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde dünyaya gelen ve ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 400 gramlık Alihan bebek hayata tutunamadı. 17 Eylül'de 23 haftalıkken dünyaya gelen Alihan bebeğin cenazesini morgdan küçük bir kutunun içinde teslim alan Ayşe ve Ali Çivi çifti büyük bir yıkım yaşadı.Ayşe-Ali Çivi çiftinin, bebeklerine anne süt getirmek için Kumluca'da hazırlık yaptıkları sırada bebeklerinin rahatsızlandığını öğrendiği açıklandı. Anne Ayşe Çivi'nin "Gitti bebeğim gitti" diye gözyaşı dökmesi duyanların yüreklerini yaraladı.Baba Ali Çivi, bir anda rahatsızlanan eşini hastaneye götürdüğünü ve erken doğum olduğunu söyledi. Bebeklerinin yaşaması için doktor ve hemşirelerin seferber olduğunu anlatan Çivi, "Üç senedir bebek bekliyorduk, eşim hamile kalınca çok sevinmiştik. ok küçük olduğu için maalesef kurtarılamadı. Solunum sıkıntısı vardı. Çok üzgünüz" dedi.