ALKÜ’de bayrak değişimi

BUGÜN NELER OLDU

Recep Tayyip Erdoğan tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'ndan devraldı. Törende veda konuşması gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, "Üniversitemiz 4 sene önce kurulan ve bugünlere gelen bir üniversite. Başarılı, tanınan ve ismi duyulan bir üniversite haline geldik. İdari görevler bayrak yarışıdır. Biz kendi etabımızı koştuk. Şimdi hocamıza devrediyoruz" dedi.Prof. Dr. Ekrem Kalan da makamların baki bu makamlarda görev alan insanların geçici olduğunu vurgulayarak, " "Biz bugün itibariyle bayrağı teslim aldık. Bizler de devraldığımız bu bayrağı bir ileri merhaleye taşıyabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Hocamız gerçekten güzel bir temel atmış" dedi. ALKÜ'nün uluslararası bir üniversite olması konusunda da çalışmaların yürütüleceğini aktaran Prof. Dr. Kalan, "Alanya'nın kendine özgü dinamikleri var. Bu dinamikleri doğru bir şekilde koordine edebilirsek üniversitemizi Türkiye'de hak ettiği yere getirebiliriz" diye konuştu.