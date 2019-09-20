Araziyi ‘hortumladılar’

BUGÜN NELER OLDU

Tarımın önünü açmak için Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere verilmesinin önünü açan uygulama, fırsatçıları da harekete geçirdi. Şehir içinde kalan tarım arazilerinin kullanıcılarına rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden satılabilecek olmasını fırsat bilen uyanıklar, boş arazilere tarım üretimi yapılıyor süsü vermeye başladı. Bunun en tipik örneği ise Muratpaşa ilçesinde, Kuş Cenneti olarak bilinen Yamansaz bölgesinde yaşanıyor.5 yıldızlı otellerin bulunduğu Kundu'ya yakın bir konumda bulunan bölgeye rantçılar gözünü dikti. İmar Barışı döneminde konteyner işgaline uğrayan bölgede şimdi de tarlalar açılmaya başlandı. Zeytin ağacı dikilen hazine arazileri iş makineleriyle temizlenerek sürüldü. Fırsatçılar bu çalışmalar ile uzun süredir arazi üzerinde tarım yapıyormuş görünümü veriyor.Yapılan uygulamanın sahteliğini ise arazideki su hortumu ortaya koydu. Dikilen fidanlara ucu herhangi bir su kaynağına bağlı olmayan damıtma boruları döşendi. Fırsatçıların boru oyununu SABAH Akdeniz ortaya çıkardı. Araziye serilen boruların takip edilmesi sonucu herhangi bir su kaynağına bağlı olmayan boruların kayanın içerisine sıkıştırıldığı belirlendi.Koruma altındaki bölgede her geçen gün tarla sayısının artması dikkat çekti. İş makineleri ile temizlenerek sürülüp nadas yapılan araziler fırsatçılar tarafından etraflarına çit gerilerek parsellendi. Sazlıkların kesilerek açılan arazilere ağırlık olarak zeytin ve badem ağacı fidanı dikildiği görüldü.Daha önce SABAH Akdeniz'in defalarca gündeme getirdiği bölgedeki sazlıklar içine kamufle edilen prefabrik evler, konteynırlar ve gecekonduların sayısı her geçen gün artıyor. CHP'li Muratpaşa Belediyesi ses çıkartmayınca gecekondu ile başlayan talan, hazine arazilerinin sürülüp tarla açılma boyutuna ulaştı. Sazlıkların içinde adeta bir köy oluşturuldu.ÇEVRE ve Şehir Bakanlığınca yapılan denetimlerde imar barışına aykırı en fazla yapı Muğla'da tespit edildi. Fethiye ve Seydikemer'in de aralarında olduğu ilçelerde belirlenen bin 351 yapı etap etap yıkılmaya başladı. Antalya ise Muğla, Nevşehir ve Trabzon'un ardından imar barışına aykırı en çok yapının yer aldığı 4'üncü il oldu. Antalya'da imar barışına aykırı 260 yapı tespit edildi. Yıkım işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.