Dilara Kadak’ı kim öldürdü

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ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı eski eşi Ahmet Y. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 17 Nisan'dan beri tutuklu yargılanan Ahmet Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. Ahmet Y.'nin avukatı Nihan Kanat ise M.C.O. ve B.Y.'nin Dilara Kandak ile ilişkisine dikkat çekti. Olayla ilgili gizem arttı. Kanat, "Dilara'nın ölümünden önceki yakın süreçte en çok muhatap olduğu kişilerden birisi B.Y. ve M.C.O'dır. Ama ne hikmetse Dilara Kandak kaybolduktan sonra ikisi de Dilara'yı telefonla aramayı kesmişler" dedi. Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kaybolmuş, 4 Mart'ta ormanlıkta bulunmuştu.