Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Elleriniz dert görmesin

Elleriniz dert görmesin

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Elleriniz dert görmesin
ANTALYA ve Isparta'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında huzurevi sakinlerine ücretsiz saç tıraşı ve kişisel bakım hizmeti sunuldu. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Antalya Berberler Odası ile Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası işbirliğindeki etkinlik Antalya Doğan Güneş Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde gerçekleşti.

GÜZELLİK SALONUNA DÖNÜŞTÜ
Huzurevinde kalan yaşlıları, oda mensubu berber ve kuaförler tıraş etti. Huzurevini adeta kuaför ve güzellik salonuna dönüştüren berberler ve kuaförler yaşlılardan hayır duası aldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, bu çalışmamızı her yıl geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Dere, "Çünkü Ahilik kültürü bunu gerektiriyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elleriniz dert görmesin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN