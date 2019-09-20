Elleriniz dert görmesin

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA ve Isparta'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında huzurevi sakinlerine ücretsiz saç tıraşı ve kişisel bakım hizmeti sunuldu. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Antalya Berberler Odası ile Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası işbirliğindeki etkinlik Antalya Doğan Güneş Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde gerçekleşti.Huzurevinde kalan yaşlıları, oda mensubu berber ve kuaförler tıraş etti. Huzurevini adeta kuaför ve güzellik salonuna dönüştüren berberler ve kuaförler yaşlılardan hayır duası aldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, bu çalışmamızı her yıl geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Dere, "Çünkü Ahilik kültürü bunu gerektiriyor" dedi.