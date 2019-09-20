Engelli gencin darp isyanı

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ANTALYA'DA işitme engelli ve otizmli oğlu B.E.'nin (23) eğitim gördüğü okulda öğretmeni tarafından darp edildiğini iddia eden Bahar E., okul yönetiminden şikayetçi oldu. Anne Bahar E. "Oğlumun bileğinde çatlak vardı, çenesinde 2 santimlik açılma vardı. 7 saat geçtiği için dikiş de atamadılar. Kolunda şişlik ve boynunda tırnak izleri vardı" dedi. Öğretmen Mehmet E. ise öğrencinin kendisine saldırdığını, olayın da güvenlik kameralarına yansıdığını söyledi.Okul Müdürü İlhan Gemalmaz da öğretmeni doğrulayarak, öğrencinin öğretmenine saldırdığını, arbede sırasında B.E.'nin ayağı kayarak düştüğünü söyledi. Gemalmaz, olayın kamera kayıtlarında yer aldığını da açıkladı.