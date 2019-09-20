Gazilik bir onurdur

BUGÜN NELER OLDU

Antalya, Isparta ve Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla kutlandı. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, , Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer, gaziler, askerler, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir gazi tarafından şiir okundu. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Zeynel Abidin Sezer, şehit ve gazilere sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, "Tarihin çöplüğü vatan sevgisinden uzak milletlerin yok olma hikayeleri ile doludur. Ülke olarak her zamandan çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz. Milletimiz ile gururlu devletimiz ile de onurluyuz. Her zaman devletiBURDUR mizin emrindeyiz"dedi.