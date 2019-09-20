Kayyumun eşiğinden Süper Lig liderliğine

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un başarısı turizmle de ön plana çıkan Alanya'da büyük sevinç yaşattı. 2. Lig'de mücadele ettiği 2011-12 sezonunda başkanlığa aday çıkmaması üzerine kayyum atanması noktasına gelen
Alanyaspor'da, yönetim kurulunun başkanlığına Hasan Çavuşoğlu getirilmesi ile yeni bir dönem başladı. Para toplamak için yönetim kurulu üye sayısını 18 kişiden 60 kişiye çıkaran Akdeniz ekibi yönetimi, ilk sezonunda futbolcu alacaklarından dolayı gelen icralarla uğraştı.
İki yıl sonra 1. Lig'e çıkmayı başaran turuncuyeşiller, burada iki sezon mücadele ettikten sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 4 sezondur Süper Lig'de yer alan Alanyaspor, Avrupa kupalarına katılma parolasıyla başladığı 2019-20 sezonunun ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak 12 puanla zirveye kuruldu. Alanyaspor'un başarısı kentte büyük heyecan yaşattı. İş dünyasından turizme, esnaftan halka herkes, tarihinde ilk kez Süper Lig'de lider olan takımlarının başarısıyla gurur duyuyor.
ŞAMPİYONLUK YAŞATILSIN
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugüne kadar Alanya olarak Alanyaspor'a hep inandıklarını, bu inançla desteklediklerini söyledi. Yücel, Alanyaspor'un, Alanya için çok önemli olduğunu vurguladı. Yücel, ortak değer olan Alanyaspor'un daha iyi hedeflere varabilmesi için bugüne kadar olduğu gibi maddi ve manevi destekleri vereceklerini belirterek, "Şu anda sadece ulusalda değil, uluslararası alanda da söz sahibi bir kulüp olma adına desteklerimizi vereceğiz. Gönlümden geçen de Alanya'ya şampiyonluk yaşatılmasıdır"
diye konuştu.