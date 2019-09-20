Kayyumun eşiğinden Süper Lig liderliğine

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 4'te 4 yaparak liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un başarısı turizmle de ön plana çıkan Alanya'da büyük sevinç yaşattı.Alanyaspor'da, yönetim kurulunun başkanlığına Hasan Çavuşoğlu getirilmesi ile yeni bir dönem başladı.İki yıl sonra 1. Lig'e çıkmayı başaran turuncuyeşiller, burada iki sezon mücadele ettikten sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 4 sezondur Süper Lig'de yer alan Alanyaspor, Avrupa kupalarına katılma parolasıyla başladığı 2019-20 sezonunun ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak 12 puanla zirveye kuruldu.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugüne kadar Alanya olarak Alanyaspor'a hep inandıklarını, bu inançla desteklediklerini söyledi. Yücel, Alanyaspor'un, Alanya için çok önemli olduğunu vurguladı. Yücel, ortak değer olan Alanyaspor'un daha iyi hedeflere varabilmesi için bugüne kadar olduğu gibi maddi ve manevi destekleri vereceklerini belirterek,diye konuştu.