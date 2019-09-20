Kış mevsimine girişte doğal ilaç

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA diyetisyen Nafikar Başkan, yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş döneminde, öksürük ve soğuk algınlığının sıkça görüldüğünü söyledi. Başkan, herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen malzemelerle 5 dakikada hazırlanacak doğal ilacın, bu şikayetleri gidereceğini söyledi. Yaklaşık 5 dakikada hazırlanan karışımın içinde 4 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi, 1 yemek kaşığı zerdeçal, taze zencefil rendesi ve 1 yemek kaşığı tarçın bulunduğunu anlatan Başkan, doğal ilacın kavanoz içinde, 1 hafta buzdolabında muhafaza edilebileceğini, öksürüğün şiddetine göre günde 1 ya da 2 tatlı kaşığı alınabileceğini kaydetti.