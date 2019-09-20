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Öğretmene acı veda

Fethiye ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden ’nin bilgisayar öğretmeni 38 yaşındaki için okulunda düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
Öğretmene acı veda
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fatih Anadolu Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Ferhat Aramak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Okulundaki dersten çıktıktan sonra arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan Ferhat Aramak, akşam saatlerinde evde rahatsızlandı. Göğsünün ağrıması şikayetiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Aramak, kalp krizi geçirdi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OKULUNDA TÖREN
Genç öğretmenin ani vefatı, Fethiye'de büyük üzüntü yarattı. 14 yıllık bilgisayar öğretmeni olan Ferhat Aramak için görev yaptığı okulunda cenaze töreni düzenlendi. Törene Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Okul Müdürü İzzet Demirci, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve Fethiye'deki okul müdürleri katıldı.

EN ZOR KONUŞMA
Aramak'ın cenazesi okul bahçesine girdiği anda öğretmenler ve öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Genç öğretmenin Türk Bayrağına sarılı tabutu önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eşi Funda Aramak ve diğer yakınları ağıtlar yakarken, öğrenci ve öğretmenler bu anı gözyaşları içerisinde izlediler. Okul Müdürü Demirci, "41 yıllık meslek hayatımda en zor konuşmayı yapıyorum. Onu unutmayacağız" dedi.
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