Öğretmene acı veda

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fatih Anadolu Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Ferhat Aramak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Okulundaki dersten çıktıktan sonra arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan Ferhat Aramak, akşam saatlerinde evde rahatsızlandı. Göğsünün ağrıması şikayetiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Aramak, kalp krizi geçirdi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Genç öğretmenin ani vefatı, Fethiye'de büyük üzüntü yarattı. 14 yıllık bilgisayar öğretmeni olan Ferhat Aramak için görev yaptığı okulunda cenaze töreni düzenlendi. Törene Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Okul Müdürü İzzet Demirci, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve Fethiye'deki okul müdürleri katıldı.Aramak'ın cenazesi okul bahçesine girdiği anda öğretmenler ve öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Genç öğretmenin Türk Bayrağına sarılı tabutu önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eşi Funda Aramak ve diğer yakınları ağıtlar yakarken, öğrenci ve öğretmenler bu anı gözyaşları içerisinde izlediler. Okul Müdürü Demirci, "41 yıllık meslek hayatımda en zor konuşmayı yapıyorum. Onu unutmayacağız" dedi.