Rektöre drift şikayeti

BUGÜN NELER OLDU

Son günlerde trafikte sıkça karşılanan drift sorunu bu kez Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde şikayet konusu oldu. Üniversitede eğitim gören bir öğrenci, kampüs içerisinde drift yapan araçları üniversitenin Rektörü Mustafa Ünal'a şikayet etti. Soysal medyadan şikayetini dile getiren öğrenci, "Hocam kampüs içerisinde araç ile her dönüşte drift yapan insanlar yüzünden canımız tehlikeye giriyor. Bugün yaşadığımız bir olayda az kalsın yaralanıyorduk. Her hafta aynı olay. Bu duruma güvenlikler el atabilirlerse seviniriz" yazdı.Öğrencinin bu şikayetine cevap veren Rektör Ünal, "Eğer bize plakalarını bildirirseniz o araçlara belli bir süre kampüse almama yaptırımı uyguluyoruz" dedi. Rektörün bu cevabı birçok öğrenci tarafından beğenildi. Rektör Ünal, ayrıca yapımı tamamlanan Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret ederek öğle yemeğinde öğrencilerle buluştu.