Türkiye’nin dalış okulu

BUGÜN NELER OLDU

Doğası ve dalış noktası sayısının fazlalığıyla dikkati çeken Antalya'nın Kaş ilçesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden eğitim için gelen dalgıçlara ev sahipliği yapıyor. Kaş'a gelen tatilciler, buradaki dalış okullarında eğitim alıp dünyanın farklı sularında dalış gerçekleştiriyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Eğitmeni Barış Şeker, Kaş'ta verilen dalış eğitimleriyle bugüne kadar çok sayıda dalgıcın yetiştirildiğini söyledi. Kaş'ta 20 civarında dalış okulunun bulunduğunu belirten Şeker, "Biz burada birbirimizi kontrol edebiliyoruz. Burada aldığınız dalış eğitimi diğer bölgelere göre biraz daha iyi oluyor. Su altında bir eğitmen başka bir eğitmenin hatasını gördüğü zaman bunu direkt söylüyor ve bu da daha iyi bir eğitim verilmesini sağlıyor" dedi.Kaş ilçesinde sualtı meraklıları en çok cezbeden objelerin başında ise amforalar geliyor. Bir zamanlar ticaret merkezi olarak kullanılan bölgeden geçen ticaret gemilerinden birinin kaza yaparak Akdeniz'de batması sonucu denize döküldüğü tahmin edilen amforaları görmek için her yıl binlerce dalgıç bölgeye geliyor. Neptün dalış noktasındaki amforaların 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.