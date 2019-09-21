Antalya’nın tescilli ürünlerine tanıtım

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ANTALYA'NIN tescilli yerel ürünleri bu yıl ikincisi Ankara'da düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen zirvede, Antalya Valiliği, Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası stand açtı.Zirvede açılan Antalya standında coğrafi işaretli ürünler sergilenirken, katılımcılara tanıtımı yapıldı. Antalya standında, coğrafi işaretli Antalya Tavşan Yüreği Zeytini ve Antalya Piyazı, Karyağdı Armudu, Döşemealtı Halısı, Alanya Avokadosu, Finike Portakalı tanıtıldı. Standa gelen ziyaretçilere ayrıca piyaz ve zeytinin yanı sıra bergamut ve turunç reçeli ikram edildi. ATB Başkanı Ali Çandır, yöresel ürünlerin kırsal kalkınma, yerinde istihdam ve ekonomi için önemine dikkat çekti. Zirve'de Antalya standı yoğun ilgi gördü.