Bu kez kendileri eğlendi

BUGÜN NELER OLDU

Merkezi Antalya'daki Seans Organizasyon'un sezon partisi Lara sahilindeki Oba Beach'te gerçekleştirildi. Şirket bünyesinde görev yapan 500'ü aşkın sanatçı, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Bu sezon şirket bünyesinde görev yapan gösteri ekiplerine birer plaketin de verildiği gecede, profesyonel dansçı ve akrobatlar sahneye çıkarak hünerlerini sergiledi. Çılgın eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.Türkiye'nin yanı sıra, Almanya, Dubai ve Mısır'da da şubeleri şirketin Antalya kadrosunda 22 farklı ülkeden 500 dansçı ve akrobat bulunuyor. Şirket temsilcisi Halis Altay, turizm sezonunun kendileri ve sanatçıları açısından oldukça yoğun geçtiğini belirterek, bu parti sayesinde hep birlikte yorgunluk attıklarını söyledi. Altay, "Bünyemizde dünyanın dört bir köşesinden gelen çok yetenekli sanatçılar bulunuyor. Sezon boyunca turistleri eğlendiren sanatçılarımız, bu partide kendileri eğlenip stres atıyor" dedi.