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Gurur ve gözyaşı

öğrencisi , mezuniyetine bir ay kala kanserden vefat etti. Başarı belgesi ve cübbesi ailesine takdim edildi

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Gurur ve gözyaşı
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenim gören ve kanserden dolayı mezuniyetine 1 ay kala hayatını kaybeden Barış İbrahim Dinçer'in başarı belgesi ve binişi ailesine takdim edildi.

DUYGU DOLU ANLAR
Aileyi ziyaret eden Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan Şahin, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Koordinatörü Öğr.Gör. Hüseyin Altıntaş duygu dolu anlar yaşadı. Çekilen hatıra fotoğrafında Dinçer'in annesinin, oğlunun cübbesini giydiği görüldü. Başarılı bir öğrenci olan Dinçer, mayıs ayında kanserden dolayı hayatını kaybetmişti.
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Gurur ve gözyaşı
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