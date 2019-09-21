Gurur ve gözyaşı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenim gören ve kanserden dolayı mezuniyetine 1 ay kala hayatını kaybeden Barış İbrahim Dinçer'in başarı belgesi ve binişi ailesine takdim edildi.Aileyi ziyaret eden Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan Şahin, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Koordinatörü Öğr.Gör. Hüseyin Altıntaş duygu dolu anlar yaşadı. Çekilen hatıra fotoğrafında Dinçer'in annesinin, oğlunun cübbesini giydiği görüldü. Başarılı bir öğrenci olan Dinçer, mayıs ayında kanserden dolayı hayatını kaybetmişti.