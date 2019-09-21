Okulda beslenen Limon maskot oldu

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen barınaklardan sahiplenilen köpeklerin okul bahçesinde bakılması uygulaması Antalya'nın Kumluca ilçesinde hayata geçirildi. Mavikent Mahallesi'nde eğitim veren Durali Yazıcı İlkokulu öğrencileri Kumluca Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yavru köpek sahiplendi.Sınıf öğretmenleri Zekeriya Coşgun ile merkeze gelen öğrenciler sahiplendiklere köpeğe 'Limon' adını verdi. Okul bahçesinde yavru bir köpek beslediklerine çok sevinen öğrenciler, ona çok iyi bakacaklarının sözünü verdi. Okulda bir de hobi bahçeleri olduğunu anlatan öğretmen Coşgun ise, "Bahçede kulübesini bile hazırladık. Öğrencilerim köpeğin kendileri ile beraber büyüdüğüne şahit olacaklar" dedi.