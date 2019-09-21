Side’de festival devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi bu yıl 18'ncisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor. Apollon Tapınağı ve limandaki Anadolu Ateşi gösterileriyle başlayan festivalde cazın Türkiye'deki temsilcisi Fatih Erkoç ve Küba esintilerini bölgeye taşıyan İbis Maria konser verdi. Çevre otellerde konaklayan binlerce turist ve Manavgat halkı festivali izlemek için Side'ye aktı.Sahnede çok sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken İbis Maria, konser sırasında şarkı aralarında yaptığı esprilerle ve kullandığı Türkçe kelimelerle herkesi kendisine hayran bıraktı. Maria, Salsa, Cha Cha, gibi birçok Latin tarzda eserleri seslendirdi. Gün batımı konserlerinde Elena Khann ve Dilek Taş Swing de sahneye çıktı. Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen festival 26 Eylül'e kadar devam edecek.