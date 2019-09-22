Bir daha kaçmayacak

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde geçen hafta evinden kaçan ve polis tarafından Kaleiçi'nde bulunan 13 yaşıdaki Derya Hınıl, ailesine teslim edildi. Bir hafta boyunca sokaktaki parklarda kaldığını söyleyen Hınıl, evden kaçtığı için pişman olduğunu, bir daha böyle bir olayı ailesine yaşatmayacağını söyledi.

KALEİÇİ'NDE BULUNDU

Ailesinin afişler bastırıp aradığı Derya'yı polis ekipleri, bulup İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Derya işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kızının kaybolduğu gün işten kovulduğunu anlatan anne Nazlı Hınıl, eve gelip kızını göremeyince çok endişelendiğini anlattı. Kızı Derya'yı aramadık yer bırakmadıklarını ve hayatı için çok endişelendiğini ağlayarak anlatan Nazlı Hınıl, "Ya kızım bir yerde öldüyse, ya ona bir şey olmuşsa diye çok korktum. O an ne yapacağımı bilemedim. Şu an kızıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi. ÇOK PİŞMAN OLDUM

Evden kaçmak için bir nedeni olmadığını belirten Derya Hınıl ise "Çantamı alıp evden çıktım. Geceleri parkta kalıp sokakları gezip sahil kenarlarına gittim. Parklarda kalıp başıma bir iş gelir diye korkudan uyuyamadım. Gittiğim için çok pişmanım. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Böyle bir şeyi bir daha yapmayacağım" diye konuştu.