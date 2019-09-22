Isparta 32 spor bugün Akşehir’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Isparta 32 Spor'da gözler bugün Akşehirspor ile deplasmanda oynanacak sezonun ilk karşılaşmasına çevrildi. Zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulunan Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, Akşehirspor maçıyla sezonu açacaklarını ve özlenen başarıya ulaşmaları için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Yazgan, "Kent büyüklerimizin ve halkımızın desteğine sezon boyunca ihtiyacımız olacak. Futbol taraftarlarla güzel. 12. adamsız takım olmaz. Centilmence takımımızı destekleyip, Isparta'nın gücünü hep birlikte gösterelim"
ifadelerini kullandı.