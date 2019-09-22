Isparta 32 spor bugün Akşehir’de

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Isparta 32 Spor'da gözler bugün Akşehirspor ile deplasmanda oynanacak sezonun ilk karşılaşmasına çevrildi. Zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulunan Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, Akşehirspor maçıyla sezonu açacaklarını ve özlenen başarıya ulaşmaları için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Yazgan,ifadelerini kullandı.