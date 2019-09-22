Kale içten yıkıldı

Ddünyada yaşamın devam ettiği az sayıdaki kaleden biri olan Alanya Kalesi'nin kente en hakim noktasında yer alan Avusturyalı Walter Godina'nın evine bitişik tarihi surlar yıkıldı. Evine yaptırdığı izinsiz pencere ve korkuluk inşaatının yıkıma sebep olduğu öne sürülen Godina hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İZİNSİZ ÇALIŞMA YAPTI

Tarihi kalenin Ehdemek bölgesindeki kısmında, Avusturyalı Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik ve Alanya Müze Müdürlüğü sorumluluğundaki tarihi surların nisan ayında yıkıldığı ortaya çıktı. 10 metreye yakın sur ve Godina'ya ait balkonun bir kısmının yıkılma sebebinin, surlara bitişik noktadaki evden surlara pencere açılması, balkon kısmına ve surların üzerine korkuluk yaptırılması olduğu öne sürüldü. Walter Godina'nın, tarihi sit alanı içinde olan alanda yaptığı tüm bu işlemler için izin almadığı belirtildi.

ÇİFTE SORUŞTURMA

Alanya Müze Müdürlüğü, izinsiz müdahale ile surların yıkımına sebep olmasından dolayı Walter Godina hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yürütülen soruşturma devam ederken, yıkılan surlarla ilgili restorasyon projesi hazırlandığı bildirildi. Hisariçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrak ise surların yağmurlardan etkilenerek yıkıldığını iddia etti.



TURİSTLERİN GÖZDESİ

HELENISTIK, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nde, İçkale ve Ehdemek olmak üzere iki iç kale bulunuyor. Alanya Kalesi, dünyada yaşamın asırlardır devam ettiği ender kalelerden biri olma özelliğini de taşıyor. Çok sayıda yerli ve yabancının yaşamını devam ettirdiği kale, Alanya'nın en önemli tarihi ve turistik değerlerinin başında geliyor. Kaleyi her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.