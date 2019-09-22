Kışın vazgeçilmez reçeli

Kumluca'da yaz aylarında yetiştirilen sebze ve meyveler, kışın tüketilmesi için turşu, salamura ve reçel haline getiriliyor. Patlıcan, karpuz, frenk yemişi, incir, elma ve turunç, kazanlarda kaynatılarak reçel, yöreye özgü yarım yağlı zeytinler ise bidonlara kurularak salamura yapılıyor.

HAZIR GIDAYA SAVAŞ

Kumluca Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Nurcihan Uğurel, yöresel ürünlerin satışı ve ilçe halkının ekonomisine katkı için geçen günlerde TBMM'ne giderek hem yöresel ürünleri tanıttı, hem de tanıtım ve yeni pazarlar için ilgili bakanlıklarla görüştü. Uğurel, "Çok geç kalmışız. Her yörenin tanınmış ürünü var. İlçemiz için daha güzel şeyler olacak. Hazır gıdalara savaş açtık" dedi. HER DERDE DEVA OLUYOR

İlçede en çok tüketilen reçellerin başında karpuz ve çam kozalağı reçelleri geliyor. Uğurel, kozalak reçelinin tatlıdan ziyade ilçede ilaç niyetine tüketildiğini ifade ederek, "Kışın bizim antibiyotiğimiz, ilacımız bu reçeldir. Karaciğer yaralarına ve kansere iyi geldiğine inanılıyor. Gribe koruyucu etkili oluyorr" dedi.