Kıskandıran eğitim

ANTALYA'NIN Demre ilçesine bağlı yarımada biçimindeki Kaleköy'deki öğrenciler, 3 millik tekne yolculuğunun ardından okullarına ulaşabiliyorlar. Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy'de oturan öğrenciler, ulaşımın teknelerle sağlandığı evlerinden okula deniz yoluyla ulaşabiliyor. Önceden tespit edilen ve teknelerin yanaşabileceği buluşma noktalarına gelen öğrenciler, 3 millik yaklaşık 20 dakika süren deniz yolculuğu boyunca, Simena Antik Kenti, tarihi kale, kaya mezarları, amfitiyatro ve eşsiz manzarayı izleyerek Kekova'ya ulaşıyor. Öğrenciler, tekneden indikten sonra ise kendilerini bekleyen servis aracıyla karayoluyla Çevreli köyündeki Çevreli Bozoğlu-Tarkun İlköğretim Okulu'na gidiyor.

ÖDEVLER TEKNEDE

Öğrenciler, yolculuk boyunca tekne içerisinde kitap okuyor, ödevlerinin tekrarlarını yapıyor. Yolculuk güzergahı Kekova koyu olduğu için fırtına gibi bir engelle de karşılaşmayan öğrenciler kamaralı tekneleriyle güvenli bir yolculuk yapıyor.