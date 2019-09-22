Muz üretimimiz artıyor

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, yıllık 3.5 milyar dolar turizm geliriyle Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın Manavgat ilçesinde, son 10 yılda tarım sektöründe özellikle örtü altı muz üretiminde büyük ivme yakalandığını söyledi. Manavgat ilçesinin kadim bir tarım merkezi olduğunu belirten Başkan Boztaş, "Nitelikli tarım, örtü altı tarım son 10 yılda Antalya özelinde Manavgat'ta atağa geçti. Ekonomimizin sadece turizme dayalı gelişiyor olması aslında bir risk. Ekonominin direncini artırabilmek için çeşitlendirmek gerekiyor. Bunda da karşımıza tarım çıkıyor. Tarımda da kapalı alanlarda, nitelikli alanlardaki muz üretiminde Manavgat ön plana çıkıyor. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'deki muz üretiminin yüzde 25'ini Manavgat tek başına karşılayacak" dedi.

MANAVGAT'TA 27 BİN TON

Türkiye genelinde muz üretiminin 2014 yılında 53 bin 497 dekar alanda yapıldığını ve 251 bin 994 ton üretim gerçekleştiğini anlatan Boztaş, aynı yıl Manavgat'ta da 21 dekar kapalı alanda muz üretimi yapıldığını, ilk yıl 136 ton 500 kilo ürün alındığını kaydetti. Boztaş, 2018 yılında Türkiye'de muz üretim alanlarının 76 bin 163 dekara, üretimin ise 498 bin 888 tona, Manavgat'ta ise 3 bin 400 dekar alanda 27 bin 200 tona ulaştığını belirtti.