Öğrenciler iklim grevi yaptı

ANTALYA'DA, 20-27 Eylül Küresel İklim Grevi haftası nedeniyle bir grup ilkokul öğrencisi, iklim krizine karşı yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmek için rüzgar gülleri yaparak sahile bıraktı. Yaklaşık 30 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte doğa bilimci biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce'nin sosyal sorumluluk oluşumu Doğadabuan'ın doğa dersi kapsamında, etkinliğine katıldı.

SAHİLDE RÜZGAR GÜLLERİ

Rüzgar gülleri yapan öğrenciler, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki yıllarda kaybedilme riski taşıyan Konyaaltı Sahili'ne, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ve iklim krizine dikkat çekti. Öğrenciler, zehirli gazların sera etkisi yaparak her geçen gün dünyayı daha çok kirlettiğini ve küresel ısınmaya sebep olduğunu vurguladı.