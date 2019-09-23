Akrep’te sabır tükendi

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'te Kasımpaşa'ya 3-0'lık skorla yenilerek 5'inci maçta ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor'da uzun aradan sonra tribünlerden istifa çağrısı yükseldi. İstanbul deplasmanında takımını yalnız bırakmayan taraftar, teknik direktör Bülent Korkmaz'a istifa tezahüratı yaptı. Maç sonu konuyla ilgili açıklama yapan Korkmaz,açıklamasında bulundu.Geçen sezon da VAR hakemi olduğu Antalyaspor – Başakşehir maçında verdiği kararlarla75'inci dakikada Kasımpaşalı Ben Youssef'in ceza alanında topun eline çarptığı pozisyonda oyunu devam ettiren Gençerler'in kararı isyan ettirdi.