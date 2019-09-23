Akrep’te sabır tükendi

SÜPER Lig'te Kasımpaşa'ya 3-0'lık skorla yenilerek 5'inci maçta ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor'da uzun aradan sonra tribünlerden istifa çağrısı yükseldi. İstanbul deplasmanında takımını yalnız bırakmayan taraftar, teknik direktör Bülent Korkmaz'a istifa tezahüratı yaptı. Maç sonu konuyla ilgili açıklama yapan Korkmaz, "Her teknik direktörün başına gelen bir şey. Geçen sene de ikinci yarı bu durum oldu. Başkan bir şey demediği sürece görevimin başındayım. Başkan ve yönetim nezdinde böyle bir karar alınırsa saygı duyarım"
açıklamasında bulundu.
HAKEM GENÇERLER'E TEPKİ
Geçen sezon da VAR hakemi olduğu Antalyaspor – Başakşehir maçında verdiği kararlarla taraflı tarafsız herkesten büyük eleştiri alan Koray Gençerler, bu kez orta hakem olarak verdiği kararlarla dikkat çekti.
75'inci dakikada Kasımpaşalı Ben Youssef'in ceza alanında topun eline çarptığı pozisyonda oyunu devam ettiren Gençerler'in kararı isyan ettirdi. Spor yorumcuları da bu kararın penaltı olduğu konusunda hemfikir oldu.