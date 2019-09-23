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HAFIZLAR diyarı olarak bilinen Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 1962 yılında hizmete açılan Korkuteli Müftülüğü Merkez Yatılı Erkek Kuran Kursu, 57 yıldır hizmet veriyor. Korkuteli'nin geleceğini şekillendiren Kur'an kursu 55 yılda binlerce öğrenci yetiştirmeyi başardı.Korkuteli'nin gönlünde taht kuran Merkez Yatılı Erkek Kuran Kursu ve Dürdane Önal Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'ndan toplam 13 hafız daha mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan öğrencilere, hafızlık belgesi törenle verildi. İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, öğrencileri tebrik ederek hafızlık belgelerini teslim etti. İlçenin hafızlar diyarı olduğunu vurgulayan Selim Yazıcı, "Korkuteli Antalya'da en fazla hafız yetiştiren ilçe konumunda. Her yıl 30'u aşkın öğrenci, hafızlar kervanına katılıyor" dedi.