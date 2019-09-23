Lavantada hasat zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Burdur Gölü kuzeyinde Karakent Köyü'nde yer alan Lisinia Doğa Yaşam Alanı, bölgede toplamda 1900 dekara yakın alanda üretim yaptığı lavantaların hasadını tamamladı. Mor rengiyle uçsuz bucaksız manzaralar sunan lavantalar, yaklaşık 1.5 aylık dönemde toplamda 500 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Bu yıl havaların sıcak ve yağışın az olması nedeniyle lavanta sezonu ağustos ayı ortalarında sona ererken, lavantaların hasadı ve yağının çıkartılması işlemleri ise yaklaşık bir ay sürdü.Lavanta üretimiyle meşhur Isparta'nın Kuyucak Köyü ile Lisinia arasının yaklaşık 40 kilometre olduğuna dikkat çeken Sarıca, Burdur Valiliği'nin Kuyucak'tan başlayıp Salda Gölü'ne kadar olan güzergahta Lavanta Yolu projesi olduğunu hatırlattı. Sarıca, "Proje kapsamında bu güzergahta yeni dikim alanlarına teşvik ve destekler veriliyor. Önümüzdeki yıllarda dünyadan pek çok kişinin gelip görmek istediği bir yol haline gelece" diye konuştu.