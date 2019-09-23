Martı timleri görev başında

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA plajlarda huzur ve güvenliği sağlamak için 5 yıl önce kurulan bisikletli martı polis timleri algıyı hala yıkamadı. Günde yaklaşık 30 kilometre pedal çeviren martı polis timleri, olaylara müdahale ederken 'şortlu polis mi olur' deyip kendilerine inanmayanlara kimliklerini göstermek zorunda kalıyor.Kış aylarında çevik kuvvet olarak görev yapan bisikletli polisler, 6 tim 12 kişiyle, her yıl turizm sezonunun açıldığı mayıstan itibaren sahil şeridini kontrol ediyor. Güven Timleri Büro Amirliğinde görevli komiser Ömer Faruk Alp, martı timlerinin otomobil ve motorize ekiplerin giremediği bölgelerdeki olaylara daha hızlı intikal ettiğini söyledi.Arazi şartlarına göre bisikletlerinin bulunduğunu ifade eden Alp, martı polis timlerinin göreve başlamasıyla sahillerdeki asayiş olaylarının azaldığını dile getirdi. 5 aydır timde görevli olan Musa Bulut ise "Polis olduğumuza inanmıyorlar. Güvenlik birimi zannediyorlar. Bize 'şortlu polis mi olur' diyorlar. Kamera şakası yapıldığını zanneden bile oluyor" diye konuştu.