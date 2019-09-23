Myra’da hamam ortaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Demre ilçesinde yürütülen Myra-Andriake kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı. 10'uncu yılına ulaşan kazılarda bu yıl 10 bilim insanı, 11 arkeolog, 15 arkeoloji öğrencisi ve 45 işçi görev aldı. 4 ay süren kazılarda Andriake Liman Kenti'nin Batı Hamamı da gün ışığına çıkarıldı.17 metreye 25 metre boyutlarındaki hamamın, Roma dönemi boyunca sosyal bir merkez olarak hizmet verdiği belirlendi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Hamam, Andriake bir liman kenti olduğu için çok önemli bir merkez. Kazılarını tamamladık. Artık restorasyon çalışmaları üzerine devam edeceğiz. Hamamda da birçok evre tespit ettik. Uzun yıllar kullanıldığını gördük. Hamam sistemini belgelerle belirlemiş olduk. Verimli bir sezon oldu" dedi.