Tatil keyifleri ölümle bitti

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesi, son dönemde yaşanan boğulma vakalarıyla anılıyor. Kilometrelerce öteden hayallerindeki tatili yaşamak için Alanya'ya gelen tatilciler, serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatlarını kaybetti. Sadece son 2 yılda 21 kişi boğularak yaşamını yitirdi.Boğulma vakalarında özellikle alkollü yada aşırı yemek yiyerek denize girme alışkanlığı riski artırdı. Ayrıca boğulma vakalarında 65 yaş üstü turistlerin fazlalığı da dikkat çekti. Boğulma olaylarının en genç kurbanı ise 6 yaşındaki Liubov Torochkova oldu. Boğulma vakalarına kurban giden 21 kişiden 15'ini yabancı uyruklu, 6'sını ise Türk tatilciler oluşturdu. 2018 yılında Akdeniz'in serin sularında toplam 10 kişi yaşamını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 4'ü Rus olurken, 3'ü ise yerli turistlerden oluştu.2019 yılında ise boğulma vakalarında artış dikkat çekti. Henüz yıl bitmeden geçen yılın sayı olarak üzerine çıkıldı. Alanya'daki sahillerde bu yılın 1 Ocak-15 Eylül tarihleri arasında 11 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Boğulan vatandaşların 7'si yabancı, 4'ü ise Türk kökenli oldu. 2'şer Rus ve Polonyalı tatilci boğularak ölürken, Azerbaycan, Çekya ve Romanya kökenli birer turist de boğularak öldü.