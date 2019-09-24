Antalyaspor’un VAR isyanı

BUGÜN NELER OLDU

HAFTA sonunda Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Antalyaspor, verilmeyen penaltı nedeniyle isyan etti. Yapılan açıklamada, Süper Lig'de 18 takımın performansından çok hakemlerin konuşulduğu 5 haftanın geride bırakıldığı, asıl sorunun 'eğitim' olduğu belirtildi. Sezon öncesi MHK tarafından görevlendirilen hakemlerin, futbolculara yeni oyun kuralları ile ilgili verdiği eğitim seminerinde özellikle sorulan soruların, son iki maçta başlarına geldiğini belirtilen açıklamada, "F.Bahçe-Trabzon maçında vücuttan seken topun elle buluşması sonucu verilmeyen penaltının aynısı, aynı hakem tarafından Kayserispor ile oynadığımız maçta aleyhimize verildi. Son Kasımpaşa maçında topun savunma oyuncusunun açık olan kolu tarafından kale çizgisini geçmesini engellemesine sahadaki 4 hakem ve VAR'daki hakemler akıl almaz bir şekilde 'devam' kararı verdi" denildi.Taleplerini açık ve net olarak belirten kırmızı beyazlılar, "MHK'dan sıkça tekrarlanan bu pozisyon ile ilgili kuralın doğrusunu anlatıp tartışmayı sonlandırmasını bekliyoruz. Şeffaflık tüm bu soruların cevabı olacaktır. VAR konuşmaları kamuoyu ile paylaşılmadığı sürece soru işaretleri kartopu gibi büyüyecek, maçlarımızı 'güvensiz' ortamda oynamayı sürdüreceğiz. Son iki maçımızda yaşadığımız hakem hataları, eğitimin şart olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.