Eğitime destek pazarı kurdular

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Çalış Plajı çevresinde yaşayan İngilizler ve bölge halkı ikinci el eşya pazarında buluştu. Yaz sezonu nedeniyle uzun süredir kurulmayan Çalış Plajı 2'nci El Eşya Pazarı'na ilgi yoğun oldu. Özellikle turistler ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim ve sağlık yardımı için kurulan pazara büyük ilgi gösterdi. Pazarda bazı dernekler de stant açarken, toplamda 125 stant açıldığı öğrenildi. Pazar alanında turistler de stant açıp, ikinci el eşyalarının yanı sıra kendi yaptıkları bazı el işi eserleri sattı.