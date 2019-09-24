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Falezler üzerinde tehlikeli selfie

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Falezler üzerinde tehlikeli selfie
ANTALYA'DA, turistlerin gezi rotasında bulunan Düden Park'ın şelale manzarasını görenler, hayran kalıyor. Manzara eşliğinde fotoğraf çekmek isteyen turistler, boyu 1 metreyi geçen güvenlik çitlerinden atlayarak, falezlerin kenarına geliyor. 40 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında fotoğraf çeken turistler, üzerinde Türkçe 'Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' yazan tabelanın yanında selfie çekiyor.

KAYANIN ALTI BOŞ
Türkçe olduğu için turistler tarafından anlaşılamayan tabelaları gören Antalyalılar, İngilizce ve Rusça uyarı yazılarının da olması gerektiğini söyledi. Öte yandan turistlerin güvenlik çitini atlayarak, geçtikleri ve şelale manzarasının net göründüğü köşenin altının boş olduğu da fotoğraf karelerine yansıdı. Altı boş kaya parçasının ön parçası, alt kaya tabakasına dokunurken, diğer bölümünün ise havada durduğu görüldü.
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Falezler üzerinde tehlikeli selfie
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