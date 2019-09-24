Festivalde keçiler kırkıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Elmalı ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Çoban Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Mursal Mahallesi'ndeki Karapınar mesire alanında, hayvancılık ve çobanlık mesleğine dikkati çekmek amacıyla Çoban Festivali gerçekleştirildi. Festival kapsamında ilk olarak 'En güzel şirin kuzu' yarışması yapıldı. Tüylerine kına yakılan, kurdele ve boncuklarla süslenen kuzular, önce sahipleri tarafından meydanda gezdirildi. Yarışmada Atilla Sert'e ait kuzu birinci seçildi.Keçi kırkma yarışmasında ise yaşları 10 ila 60 arasında değişen çobanlar hünerlerini sergiledi. Çobanlar, En hızlı kıyasıya mücadele etti. Yarışmada, kırkma işlemini 10 dakikada tamamlayan 10 yaşındaki en genç çoban Eren Kömür birinci oldu.