Geride gözyaşı kaldı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, gece gezmesine çıkan iki üniversiteli bindikleri otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi ölüm haberi ile yıkıldı.Kaza, önceki gece Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla vakit geçiren Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Sertaç Ermiş (18) ve Ulaş Koçak (22), 07 D 2459 plakalı otomobil ile evlerine gitmek için yola çıktı. Bulvar üzerinde süratli olan Koçak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, 06 BMH 221 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobile, arkasından gelen 07 DEB 46 plakalı otomobil çarptı.Kazada Koçak ve Ermiş ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Sertaç Ermiş'e ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Koçak'ı aracın kapısını keserek çıkardı. Koçak ve ağır yaralı Ermiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer araçlardan çıkarılan 6 yaralı ise çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Ermiş ve Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Yaralılara yardım eden sürücü Bahtiyar Muradov, "Yoldan geçerken kazayı gördük. Anında aracımı durdurup geldiğimde yerde bir sürü yaralı yatıyordu. Herkes arabasını durdu- rup yardım etmeye çalış- tı. Biz de araçtan iki yaralıyı çıkarıp çimlere yatırdık. Direksiyonda sıkışan bir arkadaşımız vardı ona yardımcı olmaya çalıştık. İtfaiye çok hızlı şekilde gelip, kapıları keserek yaralıyı çıkardı. Bir panik havası" dedi.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 2 öğrencinin öldüğü kaza ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin vefat ettiği vahim kazayı teessürle öğrendiğini söyleyen Rektör Ünal, "Üzüntümüzün tarifi yok. Elim bir kazayla hayatlarının baharında iki öğrencimizi kaybettik. Öğrencilerimiz Ulaş Koçak ve Mustafa Sertaç'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.KAZADA hayatını kaybeden Ulaş Koçak'ın annesi Ferhan ile babası Gültekin Koçak, cenazeyi almaya geldikleri Adli Tıp Kurumu'nda gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının yardımı ile sakinleştirilen Koçak ailesi, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diyerek oğulları Ulaş için ağıt yaktı. Ulaş Koçak'ın, Barınaklar Mezarlığı'nda, Sertaç Ermiş'in ise Güzeloluk Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.