İki teker üstünde farkındalık turu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya ve Burdur'da 14 ülke ve 115 şehirde eş zamanlı olarak 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Isparta'da ise Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 7'den 77'ye her yaşta vatandaş bisikletle şehir turu yapıldı. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne destek veren etkinliklerle bisikletin çevreci olduğu ve yaygınlaşması gerektiği mesajı verildi.Antalya'da Atatürk Parkı'nda başlayan tur, Güllük kavşağı yönü İsmet Paşa bisiklet yolu ve Işıklar Caddesi'nden sonra Yalım Park'ta sona erdi. Tura katılan yaklaşık 150 kadın, topuklu ayakkabıları, renkli kıyafetleri ve süslü taçlarıyla dikkat çekti. Kadınlara, bazı erkeklerin de peruk takarak destek verdiği görüldü. Etkinliğe gelinliğiyle katılan kadın da ilgi odağı oldu.BURDUR'DA ise bisikletlerini çiçek, balon ve çeşitli eşyalarla süsleyen kadınlar, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi. Etkinlik, kortejin Cumhuriyet Parkı'na gelmesiyle sona erdi. Isparta'da da belediye önünden başlayan tur 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bitti. Bisikletini kapan kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce Ispartalının katıldığı kortejde renkli görüntüler yaşandı. Finaldeki akrobasi gösterileri de kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti Milletvekili Recep Özel de bisiklete binerek destek verdi.